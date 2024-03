Happy Birthday NATO? 75 Jahre NATO - ein Erfolgskonzept mit Zukunft!?

Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat das gesamte Sicherheitskonzept Europas erschüttert. Ist das friedliche europäische Miteinander wieder Geschichte? Müssen wir uns wieder verstärkt um die eigene Sicherheit kümmern und welche Rolle kommt damit künftig auf die NATO zu? Wird sich Deutschland zukünftig stärker für die NATO engagieren und seine Armee, wie angedacht, modifizieren? Vor allem seit Ende des Kalten Krieges rückte die NATO für viele West-Europäer immer weiter in den Hintergrund, nur in Osteuropa maß man ihr noch größere Bedeutung bei. Selbst den eigenmächtigen Einmarsch des NATO-Mitglieds Türkei nach Syrien im Jahre 2019 nahm die NATO nicht zum Anlass für Veränderungen. Wie geht es weiter mit der NATO und welche Rolle spielt dann Deutschland in ihr? Zum 75. Geburtstag des Bündnisses wirft der Reserveoffizier Matthias Hofmann einen (kritischen) Blick auf die Situation und Bedeutung der NATO.