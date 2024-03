Sportlerehrung 2024

Oberbürgermeister Martin Georg Cohn ehrt einmal jährlich in einer öffentlichen Veranstaltung alle Leonberger Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften, die im jeweils vorangegangenen Jahr im überregionalen Sportgeschehen herausragende Leistungen erbracht haben. Die diesjährige Sportlerehrung wird am Donnerstag den 18.04.2024, 18 Uhr in der Stadthalle Leonberg stattfinden.

Die Palette der Auszeichnungen reicht dabei von Sachgeschenken über Sportehrenmedaillen in Bronze, Silber und Gold bis zum Sportehrenring der Stadt Leonberg. Geehrt werden Jugendliche, Aktive, Senioren und Funktionäre.