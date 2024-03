Wanderung auf bequemem Wanderweg am Paulinensee entlang, weiter durch den Wald hinauf auf eine Hochfläche mit Wiesen und Feldern bei Wurmberg. Der Rückweg zum Parkplatz führt wieder durch Wald. Wir erleben die erwachende Natur mit kundiger Führung in verschiedenen Biotope. Schlusseinkehr in Mönsheim.