Der Ehrenberg ruft!

Entdecken Sie mit mir, bei einem entspannten Spaziergang durch die Weinberge, die Obst- und Blumenwiesen, welche Schätze Mutter Natur für uns bereithält. Am Wegesrand begegnen uns viele essbare und heilsame Wildkräuter und -pflanzen. Einige von diesen werden Sie kennenlernen und so manches über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten sowie die Verwendung in der Kräuterküche erfahren. Auf halber Strecke gibt es eine kleine Verköstigung.

Bitte festes Schuhwerk und der Witterung entsprechende Kleidung tragen. Nur bei Hagel und Sturm wird der Termin verschoben.