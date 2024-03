Der Büchermarkt des Lions-Clubs Solitude ist seit über 10 Jahren Tradition im Leo-Center. Auf der zentralen Aktionsfläche im Erdgeschoss werden dort die an den Abgabetagen (16. und 23. März, gleichfalls im Leo-Center) eingesammelten Bücher verkauft - sortiert nach Kategorie. Im letzten Jahr standen über 10.000 Bücher zur Auswahl.

So ist für jeden etwas dabei - egal ob gebundenes Buch oder Taschenbuch, ob Roman, Krimi oder Sachbuch in den Bereichen Wirtschaft, Geschichte/Politik, Gesundheit, Kochen und Reisen.

Kinder und Jugendbücher sind auch reichlich vorhanden und werden nicht verkauft, sondern gegen eine beliebige Spende abgegeben.

Die Verkaufstage sind:

- Freitag, 5. April, von 8:30 bis 20:00 Uhr

- Samstag, 6. April, von 8:30 bis 20:00 Uhr

Der Erlös aus dem Büchermarkt kommt über den Förderverein Lions-Club Solitude e.V. wohltätige Zwecken zugute. So werden zum Beispiel das Lebenskompetenz- und Präventionsprogramm "Lions Quest" an den Leonberger und Ditzinger Gymnasien sowie die Hospizvereine in Leonberg und Gerlingen gefördert.