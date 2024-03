Theatertage: Rico, Oskar und der Diebstahlstein

WLB – Württembergische Landesbühne Esslingen

Theater für Kinder ab 8 Jahren

Der „tiefbegabte“ Rico und der hochbegabte Oskar sind beste Freunde. Rico kann zwar nicht so schnell denken, aber er hat Mut und das Herz am rechten Fleck. Oskar weiß einfach alles, aber kann mit Gefühlen nicht so gut umgehen und ist ein bisschen eigen. Gemeinsam aber sind sie ein großartiges Team. Sie haben zusammen schon so Einiges erlebt, und sogar Kriminalfälle gelöst: Entführung und Erpressung eingeschlossen!

Inzwischen wohnen sie im selben Haus - Oskar zusammen mit seinem Vater Lars, und Rico mit dem Hund Porsche, seiner Mutter und ihrem neuen Freund, „dem Bühl“. Und dort beginnt auch ihr nächstes Abenteuer: Als Ricos Nachbar Fitzke stirbt, hinterlässt er Rico seine umfangreiche Steinesammlung. Doch eines Nachts wird ein wichtiger Stein gestohlen. Die beiden Freunde machen sich zusammen mit Porsche auf Verbrecherjagd – und zwar an der Ostsee, und noch dazu ohne Erlaubnis der Eltern! Enttäuschende Entdeckungen und Erlebnisse, die ihre Freundschaft auf die Probe stellen, hindern sie dabei jedoch nicht, eine Diebin aufzuspüren. Und neue Freundschaften zu schließen.

Dauer: 1 h 10 Minuten