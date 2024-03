Theatertage: Ein Teil der Gans

Bettina hat Amin am Martinstag mit seiner Frau zum Abendessen eingeladen. Sie hat ihn beim Joggen kennengelernt, er hat sich als Hotelier vorgestellt. Nun erhofft sie sich von ihm einen Job als Empfangsdame. Man kennt sich nicht gut, den aberwitzigen Missverständnissen sind Tür und Tor sperrangelweit geöffnet. Ein Stück, das seinen Witz aus den feinen Rissen bezieht, die unter der Oberfläche einer alltäglichen Kommunikation lauern, das die Peinlichkeiten des Small-Talks in abgründig komische Situationen verwandelt und das am Ende seine Gattungskonventionen sprengt.