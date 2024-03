Taiwan: eine chinesische Demokratie

Im Gegensatz zur VR China hat das demokratische Taiwan bereits früh eine enorme wirtschaftliche Entwicklung durchgemacht und gehört heute zu den Ländern mit dem höchsten Lebensstandard weltweit. Von den Portugiesen als Ilha Formosa (die schöne Insel) bezeichnet, lockt Taiwan mit einer einzigartigen subtropischen Natur - vom Hochgebirge mit der atemberaubenden Tarokoschlucht über Vulkanlandschaften bis zu traumhaften Küsten am Pazifik. Gleichermaßen reicht die Kultur von den Dörfern der polynesischen Ureinwohner bis zu den modernen Metropolen, von chinesischen Tempeln vergangener Jahrhunderte bis hin zu den Wolkenkratzern der abwechslungsreichen Hauptstadt Taipei. Nirgends sind alte chinesische Traditionen so lebendig wie in Taiwan. Der Länderkundevortrag ist zugleich Infoabend für eine entsprechende Studienreise, wobei der Vortrag natürlich für alle an Taiwan interessierten Menschen gedacht und gemacht ist.