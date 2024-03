Bilderbuchkino - „Tapsi will kuscheln“

Nach dem Buch von Sean Julian.

Tapsi will kuscheln. Unbedingt! Doch die Elfe Pünktchen will ihn auf keinen Fall umarmen, denn sie weiß noch ganz genau, was beim letzten Mal passiert ist: So ein schlabbriger Drachenschmatzer ist doch einfach eklig. Also versucht Tapsi Pünktchen mit Geschenken umzustimmen. Doch sie bleibt standhaft, bis sich Tapsi als Retter in der Not beweist und sich eine Umarmung redlich verdient hat.

Bitte Klebstoff, Schere und Buntstifte mitbringen.

Für Kinder ab 4 Jahren.