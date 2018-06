Eröffnung der Sonderausstellung: "Auf immer verloren. Spuren jüdischen Lebens in Hohenlohe-Franken"

Letzte Zeugnisse des Alltagslebens der früheren jüdischen Bevölkerung in Hohenlohe–Franken: restaurierte Synagogen, Hochzeitssteine, hebräische Inschriften und Mesusaspuren an Gebäuden, jüdische Häuser mit der Geschichte ihrer ehemaligen Bewohner, Straßen- und Flurnamen und vor allem Friedhöfe. Die Menschen sind während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft (1933 – 1945) entrechtet, vertrieben und vielfach ermordet worden. Die Zeugnisse ihres Lebens, ihrer Religion und Kultur wurden zerstört oder dem Verfall preisgegeben. Sie sind für immer verloren, dennoch sind auch heute noch Spuren zu finden.Diese zu dokumentieren war über Jahre das Anliegen der Fotografin Eva Maria Kraiss und ihrer 2007 verstorbenen Partnerin Marion Reuter. Darüber hinaus recherchierte Eva Maria Kraiss in den vergangenen Jahren weitere Spuren in der Region vom östlichen Teil des Landkreises Schwäbisch Hall bis in den Norden des Main – Tauber-Kreises.