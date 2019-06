Auf den Spuren Jerg Ratgebs

Das kombinierte Glocken- und Carillonkonzert lädt in diesem Jahr alle Zuhörer*innen auf eine ganz besondere Reise ein:

Dr. Tobias Förtsch aus Talheim wird in seinem Debutkonzert auf das Jubiläum des Ratgeb Altares in Herrenberg eingehen. In Form von vier Choralbearbeitungen werden die Bilder des Herrenberger Altars von Ratgeb musikalisch lebendig.

Zwischen den einzelnen Chorälen wird Fritz Hanßmann, ehemals Leiter der Herrenberger Bauhütte, Glockenklänge der Kirchen auf Jerg Ratgebs Lebensweg erklingen lassen.

Wie immer können die Besucher*innen das Konzert vor der Kirche und im Glockenmuseum auf dem Turm mitverfolgen. Das Konzert endet nach 18:00 Uhr mit dem 19-stimmigen Geläuteplenum, welches den Sonntag einläutet.