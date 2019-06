Auf den Stufen

Bei entspannter Livemusik und Catering kann man das Wochenende ausklingen lassen.

SONNENUNTERGANG AN EINEM STIMMUNGSVOLLEN ORT

Ganz sicher einer der stimmungsvollsten Orte hoch über der Großstadt: die Grabkapelle auf dem Württemberg. Nicht umsonst hat König Wilhelm I. diesen Ort ausgewählt, um ein „Monument ewiger Liebe“ für seine verstorbene Ehefrau Königin Katharina von Württemberg zu errichten. Die Grabkapelle hoch oben auf dem Württemberg bietet aber nicht nur tagsüber einen traumhaften Ausblick auf das Neckartal, legendär ist auch der Blick auf die Neckarmetropole bei Sonnenuntergang.

UNVERGESSLICHE STUNDEN

Normalerweise ist das Gelände um die Grabkapelle in den Abendstunden geschlossen. In den Monaten Mai bis September ist die Außenanlage erstmalig an jedem ersten Sonntag im Monat abends länger geöffnet. So können die phänomenalen Sonnenuntergänge auf den Treppen der Grabkapelle genossen werden. Dazu passend bietet die Stuttgarter Jazzmusikerin Annette Ehrlich entspannte Livemusik: ruhig bis romantisch, von Ballade bis Liebeslied. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt.