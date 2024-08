Auf den Wellen des Lebens

Wo könnte man Musik und Poesie besser verbinden als einem Theaterplatz?

Als Kooperation mit der Götzenburg Jagsthausen und dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn können Sie u.a. das Melodram "Enoch Arden" op. 38, TrV 181 von Richard Strauss erleben.

Der britische Dichter Alfred Lord Tennyson (1809–1892) verfasst 1964 die tragische Ballade über den Fischer Enoch Arden. Dieser fährt zur See, um seine Familie zu ernähren. Er erleidet Schiffbruch und wird von seiner Frau Annie für tot erklärt. Das Epos erfreute sich zur viktorianischen Zeit großer Beliebt- und Bekanntheit. 1897 vertont es dann Richard Strauss und unterstreicht das gesprochene Wort mit musikalischen Empfindungen. Das Werk erklingt erstmals in einer Fassung für Harfe, Pauke und Streicher von Peter Kuhn, somit eine veritable Uraufführung. Neben den bekannten musikalischen Qualitäten der Heilbronner, die weitere Werke wie Telemanns "Burlesque de Don Quichotte" oder die "Antiken Tänze" von Respighi präsentieren, dürfen Sie sich auf Schauspieler und Moderator Stefan Wilkening freuen, der als Sprecher in Erscheinung treten wird. Er war im ARD-Tatort oder der ZDF-Reihe Die Rosenheim-Cops zu sehen und wirkt in der von Rolando Villazón geleiteten Salzburger Mozartwoche seit 2019 in verschiedenen Rollen mit.

Konzert #45 / € 42/38 erm. 38/34 / freie Platzwahl innerhalb der Kategorien

Stefan Wilkening SprecherWürttembergisches Kammerorchester HeilbronnLeitung: Risto Joost.

Werke von Strauss, Telemann, Respighi.