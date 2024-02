Tierspuren entdecken, das ist eine Aufgabe für Naturdetektive: Ein Einstieg in das Lesen von Fährten und ins Entdecken vieler weiterer Spuren, die verraten, wer im Sindelfinger Wald außer uns Menschen noch so alles unterwegs ist. Nach einer kleinen „Detektiv- Ausbildung“ im Vogelzentrum geht’s auf die Spurensuche in den Sindelfinger Wald, und abschließend basteln wir Gipsabdrücke von Trittsiegeln zum Mitnehmen.