Was passiert in einer Bibliothek abseits der öffentlichen Bereiche? Welchen Weg nimmt ein Buch, bevor Du es in Deinen Händen hältst? Und welche Vorbereitungen sind für unsere Veranstaltungen und Ausstellungen zu treffen? Finde es heraus bei einem Blick hinter die Kulissen der Stadtbibliothek.