Vom Bild zur Karte -- Vermessung mit Drohnen

Es fliegt, doch es ist kein Vogel! Es brummt doch es ist keine Hummel! Was ist es dann? Drohnen, die surrend und wendig über die Landschaft fliegen, hast Du sicher schon gesehen. Wusstest Du, dass man damit auch Karten herstellen kann? Anhand einer praktischen Übung mit einer professionellen Vermessungsdrohne erhältst Du einen spannenden Einblick in die Welt der Geodaten und digitalen Karten. Wir lassen die Drohne über uns hinwegfliegen und sammeln Luftbilder. Bei der Auswertung lernst Du das digitale Geländemodell und Orthofoto kennen. Am Ende entsteht dann unsere kleine Wissenstage-Map!