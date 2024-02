Ein Besuch im Klärwerk zum Thema Abwasser: Mikroskopieren und experimentieren im Labor!

Jeder Mensch erzeugt täglich Abwasser, das in unterirdischen Kanälen abfließt und in Kläranlagen außerhalb der Wohngebiete gereinigt werden muss. Ins Blickfeld geraten diese Anlagen nur dann, wenn sie nicht funktionieren – beispielsweise, wenn Kanäle verstopft sind oder es zu Fischsterben kommt. Was hinter einer modernen Abwasserreinigung steckt, welche Einrichtungen man dazu braucht und wie diese funktionieren wird bei einer Führung über die Kläranlage Böblingen-Sindelfingen gezeigt. Im Anschluss an die Führung werden gemeinsam Experimente mit Wasser durchgeführt.