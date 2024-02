Wir bauen ein Insektenhotel.– Wir „helfen“ Wildbienen

An diesem Vormittag gibt es Spannendes aus dem Leben der roten Mauerbiene und Co. zu hören und zu sehen. Wie unterschiedlich leben die Wildbienen im Vergleich zu den Honigbienen? Ist die Wildbiene wild? Mit etwas Glück können wir das Schlüpfen einer Mauerbiene im Kurs erleben. Bevor wir dann mit dem Werken beginnen, gibt es eine Honigprobe. Anschließend bauen wir eine artgerechte Unterkunft vorwiegend für Mauerbienen, denn wir brauchen alle Bienen und besonders die bedrohten Wildbienen zur Bestäubung. Das “Wildbienenhotel” kann überall an einer geschützten Stelle im Garten, auf dem Balkon oder vor jedem Fenster aufgehängt werden. Hinweis: Eine bekannte Allergie gegen Honig darf nicht bestehen.