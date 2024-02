Kinderalltag vor 100 Jahren

Was haben Kinder vor 100 Jahren den ganzen Tag gemacht? Was haben sie gespielt, wie viel mussten sie im Haushalt helfen? Wir treffen uns im Stadtmuseum und schauen uns Spielsachen und Geräte an, die vor 100 Jahren alltäglich waren. Manches davon kennen wir heute gar nicht mehr. Vieles geht heute leichter. Wer mahlt Kaffee noch von Hand? Wie schwer das ist, und wie wenig man braucht, um viel Spaß zu haben, erkunden wir bei diesem Treffen. Das Programm wird von Sylvia Weller-Pahl durchgeführt.