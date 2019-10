Auf der Suche nach erdnahen Asteroiden

Die ESA besitzt zurzeit zwei Teleskope um Asteroiden zu beobachten: ein 1 Meter Teleskop auf Teneriffa und ein 56-cm Teleskop in Cebreros, Spanien. Aber von den 1822 erdnahen Asteroiden (Near-Earth Asteroids, NEO), die 2018 entdeckt wurden, wurde nur einer von uns entdeckt. Das soll sich schlagartig ändern, sobald das Flyeye-Teleskop in Betrieb geht. Dieses Teleskop wird gerade in Italien gebaut und hat ein Gesichtsfeld von 45 Quadradgrad. Das erste soll im Jahr 2020 In Sizilien aufgestellt werden und kann die gesamte nördliche Hemisphäre in nur 48 Stunden abscannen. Ein zweites, das für Chile geplant ist, soll die Beobachtungslücken in der südlichen Hemisphäre schließen. Momentan liegen die Stärken der ESA noch in Bahnbestimmung und Einschlagsvorhersage. Auf unserer Webseite neo.ssa.esa.int findet man die Umlaufbahnen von 20000 NEOs. Zurzeit kann man für etwa 900 von ihnen eine Kollision mit der Erde nicht ausschließen. Im Falle, dass ein Einschlag immer wahrscheinlicher wird, müssen Gegenmaßnahmen ergriffen werden: Ist das Objekt kleiner als etwa 25 m, genügt eine verlässliche Einschlagswarnung oder notfalls eine Evakuierung, bei größeren - die wir schon Jahre im Voraus entdecken sollten - würden Ablenkprogramme gestartet werden. Die ESA testet in Zusammenarbeit mit der NASA einen sogenannten Kinetic Impaktor, aber auch futuristischere Ideen wie ein Gravity Traktor werden untersucht.

Referent: Rüdiger Jehn ist Head of the Planetary Defence Office am European Space Operations Centre (ESOC) in Darmstadt.