Auf der Wiese ist was los

Gemeindezentrum Plüderhausen Wittumhof 10, 73655 Plüderhausen

Ein fröhliches Erlebnis für kleine Entdeckerinnen und Entdecker: 

Freuen Sie sich auf ein liebevoll gestaltetes Liedertheater von und mit Christof und Vladi Altmann, dass Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter zum Staunen, Mitsingen und Mitmachen einlädt.

Auf der bunten „Liederwiese“ erwacht die Natur zum Leben – mit summenden Bienen, zirpenden Grashüpfern und flatternden Schmetterlingen. Spielerisch erleben die Kinder, wie Blumen wachsen, wie Wind und Regen klingen und begegnen dabei sogar Willi, dem Maulwurf, der zum fröhlichen Tanz einlädt. Lassen Sie sich verzaubern und genießen Sie gemeinsam einen musikalischen Nachmittag voller Fantasie und Bewegung.

Info

Gemeindezentrum Plüderhausen Wittumhof 10, 73655 Plüderhausen
Kinder & Familie
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