„Auf der Wiese ist was los!“

Ein buntes Liederprogramm für Kinder und Familien von und mit Christof und Vladi Altmann.

Eine Sommerwiese ist eine ganze Welt für sich! Da summt's und brummt's, da grünt's und blüht's, da kreucht's und fleucht's, daß es eine Lust ist.

Auf der Altmann‘schen „Liederwiese“ gibt es nicht nur Schmetterlinge, Grashüpfer, Vögel und Bienen.

Hier können die Zuschauerinnen und Zuschauer auch miterleben, wie das Gras und die Blumen wachsen oder welche Geräusche Wind und Regen machen.

Auch Tierstimmen werden hörbar und Willi, der Maulwurf macht seine Aufwartung und bittet das Publikum zum Tanz.

Der Kater Antonin schleicht leise durch die Wiese und drei witzige Frösche zeigen stolz eine Froschdressur. Schließlich kommt auch noch eine blökende Schafherde und sorgt mit dafür, daß im kommenden Jahr wieder eine prächtige und bunte Blumenwiese wachsen kann.

Die zuschauenden Kinder werden das gesamte Programm über stets einbezogen.

Und für ganz Mutige bieten sich außerdem eine Reihe von Möglichkeiten, auch auf der Bühne mitzuwirken.