Auf der Ziegenwiese

Wir feiern 2025 auf der wunderschönen Ziegenwiese! Diese grüne Oase bietet die perfekte Kulisse für unsere Veranstaltung vom 11. bis 13. und 18. bis 20. Juli.

Wir starten am Freitag mit dem Italienischen Abend, gefolgt von einem bunten Programm mit verschiedenen Bands, dem Kinderfest am Samstag, der Kirchweih St. Johannis, dem Bardentreffen und dem musikalischen Ausklang am Sonntag mit der Jazztime.

Freut euch auf entspannte Abende auf einer großen Bühne, auf der verschiedene Künstler und Bands auftreten werden. Egal ob ihr Rock, Pop, Jazz oder Singer-Songwriter mögt, es ist für jeden was dabei.