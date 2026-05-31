Auf der Ziegenwiese

Freuen sie sich auf ein buntes Programm mit einem italienischen Abend, dem Kinderfest und Kirchweih im gemütlichen Biergarten.
DJ-Event by EVRYDAZE
Info
Ziegenwiese Ansbach 91522 Ansbach
Freizeit & Erholung
ein vielfältiges Programm aus Musik und Kultur
bis
Ziegenwiese Ansbach 91522 Ansbach
Freuen sie sich auf ein buntes Programm mit einem italienischen Abend, dem Kinderfest und Kirchweih im gemütlichen Biergarten.
DJ-Event by EVRYDAZE
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