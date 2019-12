Auf die Haltung kommt es an!

In diesem Seminar erhalten Sie Tipps, wie Sie sich souverän vor Gruppen präsentieren durch bewussten Einsatz von Stimme, Gestik und Haltung. Wir üben selbstsicheres Auftreten bei Präsentationen, Besprechungen, Grußworten etc., die Ihnen

in Ihrem Berufsfeld oder Ehrenamt begegnen können. Die innere Haltung wirkt nach außen und die äußere nach innen, sodass wir uns durch das Einnehmen einer selbstbewussten Haltung auch sicherer fühlen und Lampenfieber eindämmen. Wir probieren unterschiedliche Sprechweisen in Tonfall und Tempo, um in verschiedenen Situationen adäquat reagieren zu können.