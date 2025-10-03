Auf die Plätze, fertig… SpielZeit! Maus-Tag 2025

Industriemagazin Reutlingen Eberhardstraße 14, 72764 Reutlingen

Kinder machen sich auf Abenteuerreise durch eine alte Fabrikhalle und erkunden in einem spannenden Spiele-Parcours die Arbeitswelten von Textil und Metall.

Kinder aufgepasst: Bei uns könnt ihr Industriegeschichte mit allen Sinnen erleben! In der alten Fabrikhalle riecht es nach Arbeit und ihr könnt sehen, wie und an welchen Maschinen früher gearbeitet wurde. Bei einem Spiele-Parcours lernst du an verschiedenen Stationen die Arbeitsbereiche Textil und Metall kennen - zwei Dinge, die du auch im Industriemagazin überall findest!

