Auf ein Bier mit Maurice Merleau-Ponty

"Auf ein Bier mit ..." geht in die zweite Runde. Die Gesprächsreihe für Millennials wendet sich an drei Abenden wieder einem übergreifenden philosophischen Thema zu. Dieses Mal geht es um "Körper und Leib". Denn es ist nicht schwer, zu argumentieren, dass wir uns in einer Krise der Körperlichkeit befinden:

Labioplastiken und Penisvergrößerungen, zunehmender Fitnesswahn, Foren von und für Anorexikerinnen, Incels‘ und ein zunehmendes Wiedererstarken von binärem Geschlechterverständnis sind nur einige Stichworte, die darauf hindeuten, dass ein Machtkampf im Medium des Körpers ausgebrochen ist.

Aber was ist denn dieser "Körper"? Was ist "Körperlichkeit"? Und warum sprechen wir vom "Leib"? Emmanuel Grammenos, Philosoph, entwickelt die Debatte gemeinsam mit dem Publikum entlang der Thesen von drei wichtigen Denker*innen: Maurice Merleau-Ponty, Jacques Lacan und Judith Butler.

In das Themenfeld einführen sollen die Gedanken von Maurice Merleau-Ponty, einer der wichtigsten Philosophen zu Körperlichkeit/Leiblichkeit des 20. Jahrhunderts.

