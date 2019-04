Künstlergespräch mit Michael Turzer

Im Rahmen seiner Ausstellung "Die Dauer der Begegnung" führt Michael Turzer im Hällisch-Fränkischen Museum mehrere Künstlergespräche durch. Am internationalen Museumstag, dem 19. Mai 2019, heißt es zunächst um 11 Uhr "Auf ein Wort mit Michael Turzer bei Kunst und Kaffee", für 14.30 Uhrt ist dann ein reguläres Künstlergespräch anberaumt. Auch an zwei weiteren Sonntagen sind im HFM Treffs mit Turzer angesetzt, nämlich am 26. Mai und am 23. Juni, jeweils um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.