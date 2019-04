Auf hoher See - Szenische Lesung

Auf hoher See

Schauspiel von Slawomir Mrozek | Szenische Lesung

Mit: Cosima Greeven, Udo Grunwald, Bernd Handel, Raik Singer Leitung: Christian Marten-Molnár Drei elegant gekleidete Menschen auf einem einsamen Floß mitten auf dem Ozean. Angeblich neigen sich die Essens-Vorräte dem Ende zu. Eine Lösung muss her. Opfert sich einer freiwillig, um den anderen das Überleben zu ermöglichen? Der Schmächtige vielleicht? Schließlich hat der Dicke, der „Chef“ auf dem Floß, eine Idee: Sie halten eine Wahl ab – mit Wahlkampf und geheimer Abstimmung. Der Mittlere, der Opportunist, der immer dort steht, wo die Macht zu finden ist, ist begeistert. Und natürlich sind auch Koalitionen möglich ... Mit dem ihm eigenen, zuweilen schwarzen Humor treibt der polnische Autor Slawomir Mrozek (1930 – 2013), der als Karikaturist begonnen hatte, seine Figuren und die Frage nach Selbstbestimmung, Aufrichtigkeit und Solidarität in immer absurdere, satirisch zu gespitzte Situationen. Mit Blick auf den Neckar, findet die szenische Lesung oben im Foyer, an Deck des Theaterschiffs statt. Es ist das Floß, auf dem die drei „Helden“ gemeinsam mit dem Publikum sitzen.