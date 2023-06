"Auf krummen Wegen geradeaus" Deutschlands bekannteste Notärztin erzählt

Die Notärztin Lisa Federle kommt nach Aalen. Bekannt wurde die Tübinger Medizinerin bundesweit durch ihr Arztmobil und ihren pragmatischen Einsatz in der Corona-Pandemie. Ihr wechselvolles Leben hat die Tübingerin in dem Buch „Auf krummen Wegen geradeaus“ beschrieben. Ihren Bestseller präsentiert sie zusammen mit dem langjährigen Zeitungskorrespondenten Raimund Weible am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr in der Bildungsstätte der IHK Ostwürttemberg in Aalen-Westheim. Veranstalter ist der Hirschbachclub Aalen e.V.

Behütet in einem bürgerlichen Elternhaus aufgewachsen, geriet Lisa nach dem Tod ihres Vaters in die Krise. Ohne Schulabschluss und mit 18 schon Mutter eines Babys hielt sie sich mit Jobs in der Gastronomie und Nachtdiensten in der Klinik über Wasser. Dennoch verlor Lisa Federle ihr Ziel, Ärztin zu werden, nie aus den Augen. Sie realisierte ihren Wunschraum über den zweiten Bildungsweg. Helfen wurde ihr zum Lebensmotto. Als Federle in der Flüchtlingskrise 2015 die Schwierigkeiten bei der medizinischen Versorgung der Ankommenden erkannte, sorgte sie mit ihrer rollenden Arztpraxis für Abhilfe. Und in der Corona-Krise setzte sie das Arztmobil zur mobilen Teststation ein. Mit ihrem Verein BewegtEuch verhilft Federle Kindern sozial schwacher Familien zu ihrem Lieblingssport. Eine der Botschaften ihres Buchs ist, dass man auch in schier auswegslosen Situationen Mut und Hoffnung nicht verlieren darf.

Wann: Sonntag, den 09.07.2023 11.00 Uhr, Einlass ab 10.30 Uhr.

Wo: Bildungszentrum der IHK-Ostwürttemberg, Blezingerstraße 3, 73430 Aalen (AA-Westheim).

Eintritt: 12,-€. Eintritt nur mit vorher gelöster Eintrittskarte möglich. Keine Kasse am Eingang!

Im Anschluss an die Buchlesung bietet Dr. Lisa Federle handsignierte Bücher zum Kauf an.

Ebenso stehen Getränke und ein kleiner Snack zur Verfügung.

Vorverkauf bei MUSIKA: Bahnhofstraße 1+3, 73430 Aalen, 9.00 – 12.30 Uhr und 13.30 – 18.00 Uhr. Keine Abendkasse!

Infotelefon: Hirschbachclub Aalen e.V., Christoph Rohlik, 0172-7147316.