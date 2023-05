Auf offener Lichtung öffentliche Probe - Zahl was Du willst! OPEN AIR

Eine Natur-Theater-Wanderung

Raus aufs Land, rein in die Natur. Auf Schusters Rappen erwandern wir eine große Alb-Hochwiese umgeben von Wald. Wir erkunden diesen abgelegenen Ort, die Landschaft und die Themen, die sich darum ranken. In verschiedenen Stationen am Weg begegnet uns das Mensch-Natur-Verhältnis in all seinen Schattierungen.

Natur fasziniert uns, wir suchen sie, finden sie aber doch kaum. Nichts ist noch urwüchsig, alles ist Kulturlandschaft. Die menschliche Hand ist überall sichtbar. Auf der Suche nach dem Geist der Natur finden wir vor allem Spuren, die wir hinterlassen haben. Was können sie uns erzählen, über den Mensch und seine Rolle auf der Weltbühne? Was können uns Wanderer, Bauer, Jäger, Baumbarde und Holzfäller, Klimaaktivistin, Vogelstimmenlauscher und Waldbadende vermitteln? Was möchten uns Wiese, Wald und Wind, das Reh, der Vogel oder die Bäume auf der Lichtung sagen? Der Mensch bewundert und fürchtet die Natur. Seit jeher bewegt er sich in diesem Spannungsfeld. Er ist ihr Nutznießer, ihr Gestalter, ihr Schützer und ihr Vernichter. Die Natur antwortet, reagiert. Wer spielt letztendlich die Hauptrolle in diesem Welttheater?

Wir laden Sie ein zu einem Theater der Sinne, zum Theater des Staunens, zum Theater der großen Bilder, zu einer poetisch-atmosphärischen Natur-Theater-Wanderung auf eine zauberhafte Alb-Hochwiese, um unseren Blick zu weiten.

Es spielen: Berthold Biesinger, Hannah Im Hof, Rino Hosennen, Bernhard Mohl, Linda Schlepps, Franz Xaver Ott, Luca Zahn und Amateur*innen

In Kooperation mit der Jugendmusikschule Steinlach e.V.