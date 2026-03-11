Auf Schatzsuche im Trollwald

Dieses FlauschOhren-Konzert führt einen Jungen, von Abenteuerlust gepackt, in den tiefen, dunklen Wald.
Dort begegnet er den Trollen Langohr, Riesenkinn und Großnase. Als er ihnen folgt, entdeckt der Junge ein unheimliches Schloss. Von den Trollen dort gefangen gehalten, muss eine kleine Prinzessin seltsame Trollspeisen wie Klöße aus Drachenblut oder geröstete Fledermausschenkel kosten. Igitt, nur das nicht ! Natürlich gibt es Rettung für die Prinzessin.
Bei diesem märchenhaft-musikalischen Abenteuer werden die Kinder im Zuschauerraum mit romantischer Musik von Robert Schumann, Edvard Grieg, Camille Saint-Saëns, Sergei Rachmaninow und anderen in die Welt der Trolle eingeladen. Dabei können sie lebhaft mitwirken und ausprobieren, wie Trolle zu schleichen, zu tanzen und zu singen.