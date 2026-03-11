Auf Schatzsuche im Trollwald

Dieses FlauschOhren-Konzert führt einen Jungen, von Abenteuerlust gepackt, in den tiefen, dunklen Wald.

Dort begegnet er den Trollen Langohr, Riesenkinn und Großnase. Als er ihnen folgt, entdeckt der Junge ein unheim­li­ches Schloss. Von den Trollen dort gefangen gehalten, muss eine kleine Prinzessin seltsame Trollspeisen wie Klöße aus Drachenblut oder geröstete Fledermausschenkel kosten. Igitt, nur das nicht ! Natürlich gibt es Rettung für die Prinzessin.

Bei diesem märchenhaft-musikalischen Abenteuer werden die Kinder im Zuschauerraum mit romantischer Musik von Robert Schumann, Edvard Grieg, Camille Saint-Saëns, Sergei Rachmaninow und anderen in die Welt der Trolle eingeladen. Dabei können sie lebhaft mitwirken und ausprobieren, wie Trolle zu schleichen, zu tanzen und zu singen.