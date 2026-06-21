Ein Abend über Senden, Empfangen & das Zuhören

Die Sängerin Sandra Hartmann & die Nebenfrequenzen Oliver Prechtl am Klavier und Dieter Fischer am Bass mischen Brecht-Songs mit Gedichten von Mascha Kaléko, Hilde Domin, Ulla Hahn & anderen Frauen – mal roh, mal zärtlich, mal akustisch, mal elektronisch. Nah am Puls. Ohne Nostalgie. Ganz in der Gegenwart.

Was früher das Radio war, sind heute wir selbst: Sender, Empfänger & Nachrichtenagentur. Wir machen daraus Songs.

Begehren, Ungleichheit, Angst & Hoffnung treffen auf einen Sound, der Widersprüche zulässt & hörbar macht.

Geht mit uns AUF SENDUNG.

Nach dem phantastischen Liederabend „Liebe ist hart – Mann!“, sind wir sehr gespannt auf das neue Programm dieses Trios!