Auf Spurensuche: Zur jüdisch-christlichen Vergangenheit in Michelbach/Lücke

Die ehemalige Synagoge in Michelbach/Lücke bei Wallhausen ist eine der ältesten noch erhaltenen Synagogen in Württemberg. Sie ist ein wahres Kleinod und ein sichtbares Zeichen für die Geschichte der jüdischen Gemeinden in Hohenlohe.

Bei einer Führung in der Synagoge (heute ein Museum und eine Gedenkstäte) und anschließend auf dem jüdischen Friedhof werden 500 Jahre jüdisches Leben in Hohenlohe lebendig. Zum Abschluss wird sich bei einem Vesper in einer Gasstätte vor Ort ausgetauscht.

Treffpunkt:

Bahnhof SHA-Hessenthal: 14:45 Uhr

Crailsheim ZOB: 15:30 Uhr

Rückkehr: ca. 19:30 Uhr in Crailsheim und ca. 20 Uhr in SHA-Hessenthal

Anmeldung: bis spätestens 6.Oktober beim EKS: 0791/94674-151, eks@brenzhaus.de