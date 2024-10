Auf Tigersafari in Indien - Multivisionsshow

Renate und Gerhard Henkel laden Sie ein, sie auf eine abenteuerliche Fotosafari nach Indien zu begleiten.

Nach dem Besuch des Keoladeo-Vogelnationalparks mit seiner fantastischen Vielfalt an Störchen, Reihern und kleineren farbenfrohen Vögeln geht die Privatreise weiter zu vier verschiedenen Tigerparks. Wird es den passionierten Naturfotografen gelingen, die seltene Großkatze in freier Wildbahn vor die Linse zu bekommen? Dichte Vegetation macht es nicht einfach! Geduld, Frieren am Morgen, Staub und stundenlange, anstrengende Fahrten im Geländewagen gehören zum Tagesprogramm. Aber die erfolgreiche Suche und gelungenen Fotos lassen letztendlich alle Mühen vergessen! Freuen Sie sich auf eindrucksvolle Fotos und Videos der prächtigen großen Katzen, des Lippenbären, verschiedener Affen, Rotwild und mehr!Um Anmeldung wird gebeten!