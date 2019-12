× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

„1,2,3,4, wir sind zum Singen hier“ heißt die Devise, wenn beim offenen Singen aus vielen Menschen im Handumdrehen ein Chor wird.

Egal on „Unter der Dusche“-Sänger, Choristen, „Ich kann nicht singen“-Sänger, oder solche, die sich das Singen gar nicht trauen – alle sind eingeladen, wenn Sarah Neumann (Gesang, Gitarre), Steffen Grell (Klavier) und Fabian Friedl (Schlagwerk, Moderation) anstimmen zu ausgewählten bekannten, unbekannten und hitverdächtige Liedern. Wir feiern 4 Jahre AUF UNS offenes Singen in Marbach. Am besten dabei sein, mitsingen und immer wieder überraschen lassen.

Infos: www.sarahneumann.de.

Veranstaltung in Kooperation mit dem Kulturamt Marbach.