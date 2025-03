Auf Zeitreise in und um Gaildorf

Mit Gaildorf und dem Limpurger Land verbinden sich viele interessante geschichtliche Assoziationen.

Die Schenken von Limpurg, die Reichsschenken der staufischen Könige, das Limpurger Rind, die älteste noch existierende Rinderrasse Württembergs, Johann Gottlieb Rau, Glasfabrikant und Revolutionär von 1848, Hermann Frasch, der Schwefelkönig von Louisiana und viele mehr. In Gaildorf, der ehemaligen Hauptstadt des Limpurger Landes schlummern interessante Geschichten, die Gefahr laufen, in Vergessenheit zu geraten und deswegen darauf warten, erzählt zu werden. Unsere Zeitreise in und um Gaildorf verbindet eine Wanderung in der Natur mit einer Stadt-, Schloß- und Kirchenführung.