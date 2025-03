Auch in diesem Jahr möchten wir wieder den Rathausbrunnen und die Eierfrau am Museum am Widumhof mit Girlanden und bunten Eiern österlich schmücken Treffpunkt: Erika Krapf Dankbar sind wir hierfür auf viele Helferinnen. Bitte kommt zahlreich und bringt – wer hat - eine Heckenschere mit! Wir freuen uns auf viele Helferinnen