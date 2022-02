Aufbruch zur Parité

Der Frauenanteil im neuen Bundestag beträgt 34,9 Prozent. Der Landtag in Baden-Württemberg bleibt mit 29,2 Prozent sogar noch dahinter zurück. Gefragt ist die Gesetzgebung, die durch das Grundgesetz verpflichtet ist, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Am Weltfrauentag wollen wir diskutieren, warum wir mehr Frauen in den Parlamenten brauchen und welche Strukturen sie bislang aufhalten. Ohne Paritätsgesetze und einen politischen Kulturwandel wird es nicht gehen. Aber welche Möglichkeiten bestehen, um Paritätsregelungen auf Bundes- und Landesebene zu implementieren? Was können wir aus den bisherigen Entscheidungen der Verfassungsgerichte in Thüringen und Brandenburg lernen? Und welche Handlungsbedarfe bestehen auf kommunaler Ebene? Unsere Referentin erörtert die Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten, um die angemessene Teilhabe von Frauen in unserer Demokratie sicherzustellen.

Kostenfrei, Anmeldung erforderlich: www.esslingen.de/frauenwochen Veranstalterin: Referat für Chancengleichheit