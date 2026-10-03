Aufführung Saukübelbühne

Spielsaison 2026 “Krötenwanderung” oder “Halt’ dei’ Gosch … Frosch!”

Eine Krimödie in 3 Akten von Andreas Wening Die Begeisterung der Gemeindemitglieder hält sich arg in Grenzen, als Bürgermeister Ohlsbach und Investorin Kummer-Knötemann die Baupläne für das gigantische Holiday-Adventure-Resort am Groppenweiher unterm Stettenfels vorstellen. Alice Stockwedel, die militante Präsidentin des Naturschutzkomitees, will dieses Projekt unter allen Umständen verhindern, denn angeblich sei dieses Gebiet die Brunftstätte der vom Aussterben bedrohten kaukasischen Warzbuckelkröte. Auf der Info-Veranstaltung kommt es wegen der Groppenweiher-„Grodda“ zu einer „handfesten“ Diskussion. Als wenig später der Bürgermeister vermisst und sein unnatürlicher Tod vermutet wird, geraten alle in Verdacht. Wird wohl der ermittelnde Kommissar den komplizierten „Fall“ lösen können? Und … bleibt der Groppenweiher in seiner naturnahen Umgebung bestehen oder muss er einem Kolossal-Projekt weichen?