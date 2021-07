Doch davon nicht genug

"Vingt ans d´amour, c´est l´amour fol!" singt Jacques Brel, "Zwanzig Jahre Liebe, das ist verrückte Liebe!"

Und seit 20 Jahren spielen Dirk Schäfer und seine Musiker in Stammbesetzung ihre Hommage an den großen belgischen Sänger in Kiel. Doch längst ist der von Publikum und Presse gefeierte Abend auch überregional auf großen deutschen Theater- und Festivalbühnen angekommen, nun im zweiten Jahr auf der Großen Treppe vor St. Michael!

Dirk Schäfer konnte man in Hall bereits als „Peppone“, „Brenz“ und „Orsino“ erleben. Als Sänger gestaltete er ebenfalls das Eröffnungskonzert vor drei Jahren mit "TangO.Und Piaf" und danach zusammen mit seinem Akkordeonisten Karsten Schnack unter dem Titel "Von Brel bis Piaf" zwei Konzerte in der Haal-Halle.