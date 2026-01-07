Schmalzhafenbühne Gronau

Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortKelter Gronau Rathausplatz 3, 71720 Oberstenfeld Veranstaltungsart Theater & Bühne WebsiteZur Veranstaltungswebsite Datum & Uhrzeit 01.07.2026 20:00 bis 22:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 03.07.2026 20:00 bis 22:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 04.07.2026 20:00 bis 22:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 05.07.2026 19:00 bis 21:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 06.07.2026 20:00 bis 22:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste