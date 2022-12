Aufgestaut Münchner Lach- und Schießgesellschaft

Gemeinsam machen sich die Drei auf eine Reise.

Also, das dachten sie. Denn nun sitzen sie schon seit Tagen in diesem Bus. In diesem Stau. Im Niemandsland. Ohne Netz. Es geht nicht vorwärts und nicht rückwärts. Es geht gar nichts mehr. Keiner weiß, warum. Die ersten Autos außenherum wurden bereits von ihren Fahrern aufgegeben. Sind das Wölfe, die da heulen? Die Businsassen – ein kunterbunter Haufen unterschiedlichster Desperados - suchen immer verzweifelter nach einem Ausweg.

Erste Theorien kreisen. Und die Decke der Zivilisation wird immer dünner. Denn alles, was sich aufstaut, bricht sich irgendwann Bahn.