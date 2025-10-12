Aufklärung 2.0 - "All in!

Die Energiewende muss global gedacht werden.

Deshalb sind die Industrieländer aufgefordert, den Globalen Süden zu unterstützen. Dabei muss der weltweite Ausbau der Erneuerbaren weitergehen. Der deutsche All Electric Ansatz ist aber eine Sackgasse. Die Kosten, um die Volatilität von Sonne und Wind zu managen, sind untragbar. Klimaneutralität sollte auch mit einem Anteil fossiler Energieträger erreicht werden.

CO2 muss abgefangen, genutzt und entsorgt werden. Franz Josef Radermacher skizziert einen Weg, wie es zehn Milliarden Menschen bis 2070 gelingen kann, ein Leben in auskömmlichem Wohlstand und im Frieden mit der Natur zu führen.