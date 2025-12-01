Aufklärung 2.0

"Deutschland unter dem Regenbogen - Wie tolerant sind die Toleranten?"

Wie sensibel sind die Gendersensiblen? Ist die Kommunikation mit Genderstern tatsächlich einfühlsamer und gerechter geworden? Oder hat das mitunter harsche Eintreten für Toleranz und Vielfalt gar etwas Dogmatisches? “Ich habe ich mich früher als gleichberechtigtes Mitglied unserer Gesellschaft gefühlt. Mittlerweile bekomme ich aber den Eindruck, als “schützenswertes Opfer“ von selbstgerechten Gerechtigkeitskämpfern mit stellvertretender Diskriminierungserfahrung viktimisiert zu werden“ sagt David Domjahn. Ein Satz, der zu denken geben muss und diskutiert werden soll.