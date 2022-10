Aufrecht - Buchvorstellung mit Georg Schützler

Mit aufrechtem Segel über das stürmische Meer des Lebens kommen.

Aufrecht als Mensch, selbstbestimmt, zuversichtlich und mutig den eigenen Lebensweg finden und gehen – all das käme einem Wunschtraum gleich. Doch wo liegen die Ressourcen, um nicht unterzugehen, nicht zu zerbrechen oder abzustürzen, sondern im Gegenteil, um den vielfachen Widerwärtigkeiten des Lebens standhalten zu können?

Georg Schützler begibt sich mit seinem Buch „Aufrecht“ auf die Suche nach dem, was Religion bieten könnte, damit der seit unserer Kindheit in uns lebende Wunsch nach einem aufrechten Leben kein Traum bleibt.

Georg Schützler, geb. 1951 in Hamburg, war viele Jahre Pfar-rer an der Friedenskirche in Ludwigsburg, unter anderem als Citypfarrer. Gemeinsam mit Siegfried Zimmer wer er der Initiator der „Nachteulengottesdienste“. Mit den Qualifikationen zum Gestaltpädagogen und NLP-Master ist er als Seminarleiter, Vortragsredner und Autor tätig.