Aufrecht gehn

Kleinkunstabend von Frauen mit und ohne Flucht- und Migrationshintergrund.

Ein buntes Programm voller Frauenpower von Frauen mit und ohne Fluchthintergrund lädt ein zum Nachdenken, Lachen, Träumen, Trauern und Weiterkämpfen gegen geschlechtsspezifische Gewalt – immer wieder, jeden Tag. Wie in den letzten Jahren geben wir die Bühne frei für Frauen mit und ohne Flucht- und Migrationshintergrund, die ihre Kunst vor Publikum präsentieren. Mit Singen, Tanz, Musik, Theater, Gedichten und vielem mehr stehen die Frauen ein für ihre Rechte - in Freiheit und ohne Gewalt.

Die Veranstaltung wird von Dietlinde Ellsässer moderiert.