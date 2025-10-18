Aufruhr in der Bücherei - Familientheater

Was passiert, wenn Figuren aus Büchern ihre Geschichten verlassen - und unsere Welt betreten? Und welch zauberhafter Ort dafür wäre dafür besser geeignet, als eine Stadtbücherei?

Dort, zwischen Regalen voller neuer und alter Entdeckungen, verwischen Grenzen zwischen Buchstaben, Fantasie und Realität. Hexe, Kobold oder Meermädchen steigen aus den Seiten und klettern aus den Regalen. Ein spannendes und fantasievolles Abenteuer für Menschen ab 5 Jahren über die Macht der Vorstellungskraft, die Magie der Bücher - und über die einzigartige Geschichte, die erst entsteht, wenn Figuren verschiedener Lieblingsbücher plötzlich aufeinander treffen. Denn manche Geschichten gehen erst richtig los, sobald die Buchdeckel geschlossen sind.