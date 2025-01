Aufruhr in Stadt und Amt Kirchheim

Was war schon im Vorfeld der Besatzung geschehen mit einem äußerst regierungsfreundlichen Vogt im Widerspruch zu aufständischen Bürgern und Bauern in Stadt und Amt? Was geschah beim Einmarsch? Wie sah das Regiment der Bauern aus? Wie kam es zur vernichtenden Niederlage des Bauernheeres? Schließlich geht es um die Frage: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Kirchheims Rolle im Bauernkrieg und der Erhebung der Stadt zur Landesfeste unter Herzog Ulrich 1534? Referentin ist die Kirchheimer Historikerin Rosemarie Reichelt.