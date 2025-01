Aufstand im Herzogtum! Der Bauernkrieg in Württemberg

‚Der Buntschu‘ (Quelle: Bauernkriegsmuseum Böblingen)

Im Jahr 1525 befand sich Württemberg im Aufstand. Kaum eine Stadt, kaum ein Dorf, das nicht von der Unruhe ergriffen wurde, in dem man sich nicht dem Aufstand anschloss. Wer aber waren die Aufständischen, denen es als „Gemaine Landschaft Wirtemberg“ in drei Wochen gelang, die Herrschaft beinahe zu ersetzen, die mit Kurfürsten korrespondierten und dem vertriebenen württembergischen Herzog Ulrich Auflagen für eine Unterstützung seiner Rückkehr machten? Der Vortrag nimmt die Aufständischen des Bauernkrieges in den Blick, fragt nach ihren kollektiven wie individuellen Interessen, ihrem Vorgehen, Selbstbewusstsein und schließlich ihrer sozialen Zugehörigkeit: Armer Bauer oder nicht vielmehr Kenner des politischen Spiels?Lea Wegner ist Historikerin und seit 2022 Leiterin des Deutschen Bauernkriegsmuseums Böblingen.